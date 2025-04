Ancora attivi focolai all’interno del deposito di presidi medicali | Vigili del fuoco al lavoro

deposito di un’attività commerciale di presidi medicali e attrezzature parasanitarie. Dopo 14 ore di lavoro alle 7 del mattino erano Ancora presenti squadre dei Vigili del fuoco per avere la meglio su alcuni focolai rimasti attivi nei locali che si trovano al piano terra di una palazzina a due piani. Sono andate a fuoco le componenti in plastica di questi presidi che rendono Ancora da monitorare i roghi. Inoltre, tra le attrezzature medicali aggredite dal fuoco, molte sono quelle che utilizzano batterie al litio che, surriscaldandosi, alimentano a loro volta le fiamme in un circolo vizioso che sta creando delle difficoltà. Non c’è, però, solo un problema relativo al rogo, perché fin da subito dai locali in fiamme si è sprigionato un denso ed alto fumo grigio, visibile anche a grandi distanze. Anteprima24.it - Ancora attivi focolai all’interno del deposito di presidi medicali: Vigili del fuoco al lavoro Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSono proseguite tutte la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nel pomeriggio di ieri in via Lungosabato Bacchelli in undi un’tà commerciale die attrezzature parasanitarie. Dopo 14 ore dialle 7 del mattino eranopresenti squadre deidelper avere la meglio su alcunirimastinei locali che si trovano al piano terra di una palazzina a due piani. Sono andate ale componenti in plastica di questiche rendonoda monitorare i roghi. Inoltre, tra le attrezzatureaggredite dal, molte sono quelle che utilizzano batterie al litio che, surriscaldandosi, alimentano a loro volta le fiamme in un circolo vizioso che sta creando delle difficoltà. Non c’è, però, solo un problema relativo al rogo, perché fin da subito dai locali in fiamme si è sprigionato un denso ed alto fumo grigio, visibile anche a grandi distanze.

Ancora attivi focolai all'interno del deposito di presidi medicali: Vigili del fuoco al lavoro.

