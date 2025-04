Ancona visite ed esami corsia preferenziale per gli amici | dirigente medico sotto accusa sequestri dei Nas all' Ospedale

Ancona - Bitz dei carabinieri del Nas in uno dei reparti dell'Ospedale di Torrette nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Ancona.Beko Europe, firmato l'accordo: salva. Corriereadriatico.it - Ancona, visite ed esami, corsia preferenziale per gli "amici": dirigente medico sotto accusa, sequestri dei Nas all'Ospedale Leggi su Corriereadriatico.it - Bitz dei carabinieri del Nas in uno dei reparti dell'di Torrette nell'ambito di un'inchiesta della Procura di.Beko Europe, firmato l'accordo: salva.

Salpa la nave della prevenzione Ancona-Durazzo, a bordo visite specialistiche gratuite - Ci sono otto ambulatori e quindici medici che offrono controlli ai passeggeri all'andata e al ritorno dall'Albania ... (rainews.it)

San Benedetto, prenotazioni possibili in 4 sportelli per visite ed esami clinici - SAN BENEDETTO Abbattere le liste di attesa per visite ed esami diagnostici in ospedale. È l’obiettivo che si pone la Cgil con l’attivazione di ben quattro sportelli sparsi per l’intera provincia dove ... (corriereadriatico.it)