Ancona | summit societario per pianificare la nuova stagione e il budget

Una lunga chiacchierata a ora di pranzo, davanti a una buona bistecca, e il rinvio dell’incontro definitivo per cominciare alaalla prossima settimana. S’è concluso così iltra il patron Stefano Marconi, il presidente Antonio Recchi e il vicepresidente Robert Egidi, da una parte, e Vincenzo Guerini, responsabile dell’area tecnica dell’, Francesco Ancarani, direttore generale, e l’allenatore Massimo Gadda dall’altra. Sul tavolo, oltre alle bistecche, tutto il lavoro per il prossimo campionato ma anche ilnecessario per affrontarlo. S’è parlato di quello che serve, ma anche di quello che manca, di come gestire la società secondo quella che è la visione di calcio dello staff, della richiesta di riconferma di tutto lo staff attuale, di un campo da calcio per la prima squadra ma anche di campi per il settore giovanile, di scouting, pullmini, insomma di tutto ciò che è necessario per far crescere l’in vista di un campionato in cui la stessa, sotto il profiloquanto sotto quello dei risultati in campo, dovrà alzare l’asticella.