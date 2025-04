Sport.quotidiano.net - Ancona: Polci e soci preparano la risposta a Marconi nella trattativa societaria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sull’altro fronte Massimiliano, Andrea Manciola e Gianluca Brillila mossa dialo forte. Il braccio di ferro tra mister Rays e ilo minoritarioprosegue a distanza, dunque, con quest’ultimo che avanza per la sua strada per definire ogni aspetto dell’entrata in scena – se mai avverrà – dell’imprenditore romano del settore dei cinema di cui il Resto del Carlino ha ampiamente raccontato nei giorni scorsi. In questa settimana i tre si recheranno nuovamente a Roma per un ulteriore incontro con l’interlocutore in questione, per pianificare i dettagli e anche per cercare di fissare un appuntamento ufficiale con il sindaco Silvetti ad, a Palazzo del Popolo. Lacon l’imprenditore che ha stipulato un patto di riservatezza e che per questa ragione almeno finora è rimasto nell’anonimato, è considerata già ben avanzata e definita, ma la spondapreferisce comunque chiarire ogni aspetto della questione, che tra l’altro resta sempre sottoposta alla decisione finale di Stefano