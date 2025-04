Anche alle Poste di Tredozio si possono richiedere i certificati anagrafici di stato civile

Anche i cittadini di Tredozio possono richiedere i certificati anagrafici e di stato civile all’ufficio postale di via Venti Settembre, interessato dal progetto Polis di Poste Italiane così come in altre 25 sedi della provincia dove il servizio Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione. Forlitoday.it - Anche alle Poste di Tredozio si possono richiedere i certificati anagrafici di stato civile Leggi su Forlitoday.it i cittadini die diall’ufficio postale di via Venti Settembre, interessato dal progetto Polis diItaliane così come in altre 25 sedi della provincia dove il servizio Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione.

Anche alle Poste di Tredozio si possono richiedere i certificati anagrafici di stato civile.

