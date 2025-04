Ancelotti realistici sulle possibilità di Champions League del Real Madrid dopo la sconfitta dell’Arsenal

Real Madrid Carlo Ancelotti ha riconosciuto che la sua squadra ha una bassa possibilità di raggiungere la semifinale della Champions League dopo la sconfitta per 3-0 all'Arsenal martedì nella prima tappa dei quarti di finale.Declan Rice ha segnato due brillanti calci di punizione e Mikel Merino ha terminato bene nella seconda metà per lasciare i 15 volte campioni europei ai margini dell'eliminazione.Il Real Madrid ha registrato solo tre tiri sul bersaglio e non ha minacciato durante il gioco."Normalmente questa squadra solleva il gioco verso la fine dei giochi", ha detto Ancelotti ai giornalisti."È stato deludente, è stato scarso. Dobbiamo essere critici nei confronti di noi stessi e fare tutto il possibile per riprendersi la prossima settimana.

