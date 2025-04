Ancelotti | Il Real Madrid è crollato la rimonta ora è difficile! Punizioni Rice? Non era mai successo…

Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Arsenal. Tutti i dettagli in merito Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sports dopo il 3-0 subito contr l’Arsenal. PARTITA – «Per un’ora la squadra era ben messa in campo, poi abbiamo pagato i gol che hanno segnato . Calcionews24.com - Ancelotti: «Il Real Madrid è crollato, la rimonta ora è difficile! Punizioni Rice? Non era mai successo…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Carlo, allenatore del, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Arsenal. Tutti i dettagli in merito Carlo, allenatore del, ha parlato a Sky Sports dopo il 3-0 subito contr l’Arsenal. PARTITA – «Per un’ora la squadra era ben messa in campo, poi abbiamo pagato i gol che hanno segnato .

