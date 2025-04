Ilgiorno.it - Anatroccoli a Lacchiarella. Nidiata a spasso per le vie. Scatta il soccorso: salvati

Unadicon la loro mamma si è persa nel centro della città. Allertati da una cittadina, sono intervenuti prima la polizia locale, poi le Gev della Città Metropolitana, che hanno recuperato i piccoli, liberandoli poco dopo in una roggia. La mamma, che si era allontanata durante le operazioni di, è tornata dai suoi dodici. Erano aper le vie del centro la prima mattina, si sono spaventati e si erano rifugiati nella piazza principale, vicino al municipio, dove un tempo c’era la farmacia comunale. Quando sul posto sono intervenute le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) della Città Metropolitana, non hanno faticato a salvare sette piccoli. Tuttavia, continuavano a sentire un pigolìo e, vedendo la mamma che, alla vista degli umani, era volata via ma continuava a girare sopra le loro teste, hanno effettuato un controllo più approfondito.