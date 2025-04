Anagni ritorno al passato con una fabbrica di bombe nello stabilimento ex Winchester

stabilimento industriale ex Winchester di Anagni potrebbe diventare la nuova sede per la produzione militare di esplosivi. A presentare il progetto l'azienda di munizioni Knds Ammo Italy. I cittadini sono preoccupati perchè si tratterebbe.

Anagni, ritorno al passato con una fabbrica di bombe nello stabilimento ex Winchester. Anagni, le contrade medievali rivivono in una mostra fotografica: un viaggio nella storia. Il format della staffetta ideato da Natalia che adesso potrebbe saltare. Tajani ricorda ai colleghi le sue origini: «Sono molto legato a questa terra». Degrado degli Arcazzi di Anagni: il fallimento della politica e delle istituzioni. Traffico in Viale Regina Margherita: il Pd di Anagni fa 130 tesserati. Ne parlano su altre fonti

