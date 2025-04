Amorosi la Panorra diventa un piatto PAT | ecco la ricetta

Panorra, tradizionale piatto rurale di Amorosi, è ufficialmente un P.A.T., Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Lo ha orgogliosamente annunciato l'Amministrazione Comunale di Amorosi, guidata dal sindaco Carmine Cacchillo. Un notevole riconoscimento a un'antica tradizione legata alla Quaresima che racconta i sapori . ContinuaL'articolo Amorosi, la Panorra diventa un piatto PAT: ecco la ricetta proviene da Fremondoweb.

Amorosi| La Panorra nell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Ne parlano su altre fonti

Amorosi (BN). Importante riconoscimento per la ‘Panorra’ ora nell’Albo dei prodotti nazionali tradizionali - La Campania, con nove nuovi prodotti riconosciuti e un totale di 610, si conferma la regione con più PAT in Italia, e Amorosi entra ufficialmente in questa prestigiosa lista. A promuovere ... (teleradio-news.it)