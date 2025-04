Ambulanza e mezzo milione in dono Il regalo della dottoressa Amato

della dottoressa Maria Grazia Amato, anestesista e rianimatrice deceduta nel 2022, resterà indelebile grazie al lascito che ha permesso all’Ospedale Maggiore di munirsi di una nuova Ambulanza del valore di 125mila euro oltre agli altri 500mila destinati all’accoglienza e umanizzazione del Pronto Soccorso. Dotata delle più avanzate tecnologie per il monitoraggio e la cura di pazienti critici, la nuova Ambulanza, vede un allestimento dinamico e sistemi di bloccaggio rapidi, oltre alla sanificazione a plasma a freddo – ossia quando il mezzo è in stand by –, e a una climatizzazione a pressione negativa. A inaugurare il nuovo mezzo il sindaco Matteo Lepore che non ha mancato dal ringraziare gli amici e i familiari: "Questa donazione fa una grande differenza". Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza e mezzo milione in dono. Il regalo della dottoressa Amato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il suono delle sirene, il 118 che sfreccia veloce per arrivare a destinazione e prestare soccorso. Così il ricordoMaria Grazia, anestesista e rianimatrice deceduta nel 2022, resterà indelebile grazie al lascito che ha permesso all’Ospedale Maggiore di munirsi di una nuovadel valore di 125mila euro oltre agli altri 500mila destinati all’accoglienza e umanizzazione del Pronto Soccorso. Dotata delle più avanzate tecnologie per il monitoraggio e la cura di pazienti critici, la nuova, vede un allestimento dinamico e sistemi di bloccaggio rapidi, oltre alla sanificazione a plasma a freddo – ossia quando ilè in stand by –, e a una climatizzazione a pressione negativa. A inaugurare il nuovoil sindaco Matteo Lepore che non ha mancato dal ringraziare gli amici e i familiari: "Questa donazione fa una grande differenza".

