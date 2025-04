Ambasciatore della cultura gastronomica nel mondo | premio allo chef Alfonso Iaccarino

Leggi su Ildenaro.it

E’ in programma il 10 aprile a Massa Lubrense, al ristorante La Tavernetta di Marina di Puolo, alle ore 11.30 la consegna deldell’Associazione Ristoratori Lubrensi. Un riconoscimento alla memoria storica territoriale e alla grande competenza, anche dal punto di vista comunicativo, nelristorazione internazionale, addi Dondal 1890 come “nel” di Massa Lubrense.“Una scelta – spiega Francesco Gargiulo, Presidente dell’Ass. Ristoratori Lubrensi – decisa all’unanimità. Questa nomina permetterà all’associazione e al territorio stesso di avere un portavoce autorevole agli appuntamenti e meeting internazionali, per la sua memoria storica, competenzae conoscenza del nostro territorio”.