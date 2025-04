Metropolitanmagazine.it - Amanda Knox si mostra in un’esibizione canora nella band dei “condannati ingiustamente”

Si chiama Exoneree, ed è unamusicale di “”. Con questasi è esibita negli Usa, che ha scontato quattro anni di prigione per l’omicidio di Meredith Kercher. Dopo un lungo processo, è stata scarcerata e quindi definitivamente assolta per il delitto al quale si è sempre proclamata innocente.si esibisce con l’Exoneree, ladeiIn un video pubblicato sui socialracconta la storia dellae come è nata. “Siamo stati tutti, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi”. Inoltre, spiega che “Lo scorso weekend abbiamo suonato all’Innocence Network Conference e siamo stati fortunati ad essere raggiunti da Mike McCready PJ dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono grandi sostenitori!”.