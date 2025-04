Amanda Knox nella band musicale ‘Tutti condannati ingiustamente’

Amanda Knox, che si è esibita negli Usa con una band musicale dal titolo più che eloquente: “Tutti condannati ingiustamente”. La criminologa Bruzzone: "Per Chiara Poggi e Meredith inadatti sulle scene del crimine" La Knox ha passato quasi quattro anni in cella per l'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, prima di essere poi scarcerata e quindi definitivamente assolta per il delitto nei confronti del quale si è sempre proclamata innocente. foto di GianCarlo Belfiore Pg 26-3-11 Processo omicidio Meredith Kercher Amanda Knox in tribunale “Sono nella Exoneree band. Siamo stati tutti condannati ingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi”, ha detto lei stessa in un commento al video pubblicato sui suoi social. Lanazione.it - Amanda Knox nella band musicale ‘Tutti condannati ingiustamente’ Leggi su Lanazione.it Firenze, 9 aprile 2025 – Non smette di far parlare di sé, che si è esibita negli Usa con unadal titolo più che eloquente: “Tuttiingiustamente”. La criminologa Bruzzone: "Per Chiara Poggi e Meredith inadatti sulle scene del crimine" Laha passato quasi quattro anni in cella per l'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, prima di essere poi scarcerata e quindi definitivamente assolta per il delitto nei confronti del quale si è sempre proclamata innocente. foto di GianCarlo Belfiore Pg 26-3-11 Processo omicidio Meredith Kercherin tribunale “SonoExoneree. Siamo stati tuttiingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi”, ha detto lei stessa in un commento al video pubblicato sui suoi social.

