Iltempo.it - Amanda Knox nella band dei "condannati ingiustamente". Sul palco spunta una star | GUARDA

È unamusicale di "tutti" quella con la quale si è esibita negli Usa, che ha passato quasi quattro anni in cella per l'omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia prima di essere scarcerata e quindi definitivamente assolta per il delitto al quale si è sempre proclamata innocente. "SonoExoneree. Siamo stati tutti, con oltre 100 anni di carcere ingiusto tra noi. Lo scorso fine settimana abbiamo suonato all'Innocence Network Conference e abbiamo avuto la fortuna di essere raggiunti da @MikeMcCreadyPJ dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono dei grandi sostenitori!" ha raccontato a commento di un video pubblicato sui suoi social, taggando il chitarrista della nota