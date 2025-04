Ilrestodelcarlino.it - Altro che Festa del cavolo. Metaurilia vuole stupire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Degustazioni, musica, giochi, visite guidate, paesaggi, narrazioni, spettacoli, tutto in onore del cavolfiore tardivo di Fano e della sua storia. Torna sabato 12 e domenica 13 la quartadel, tra cultura e coltura, organizzata dal circolo Albatros87 nell’ambito del progettoOrto di Mare. Tra le novità di questa edizione il disegno sul selciato della planimetria originale di una casetta di. Al suo interno, grazie all’artista Silvia Dell’Oca, si svolgeranno perfomance immersive. "A casa mia" i partecipanti potranno rivivere i momenti della quotidianità degli ortolani-pescatori. Le performance sono in programma sabato (11.30 e 16.30) e domenica alle 16.30. Inoltre all’interno dell’Ecomuseo, ospitato nell’ex scuola di, ci sarà un tavolo touchscreen per navigare tra i vari orti alla scoperta delle storie delle famiglie che li abitavano, per aprire i loro album fotografici, conoscere i personaggi storici che hanno ideato e realizzato la borgata, leggere giornali e documenti d’epoca.