Ilfattoquotidiano.it - Alternative für Deutschland supera la Cdu nei sondaggi: è il primo partito di Germania

fürrovina, almeno in parte, la festa per l’accordo di governo raggiunto tra Cdu e Spd che porterà Friedrich Merz alla guida del governo tedesco. Nel giorno in cui le due formazioni annunciano la nascita della nuova Große Koalition dopo le elezioni dello scorso 23 febbraio, gli ultimiIpsos sanciscono il sorpasso di AfD sull’Unione Cristiano-Democratica, con gli ultranazionalisti che per la prima volta diventano ilpiù importante di.Ildi Alice Weidel e Tino Chrupalla ha guadagnato altri tre punti percentuali rispetto all’ultima indagine di marzo, portandosi al 25% endo così la Cdu-Csu ferma al 24% dopo aver perso cinque punti percentuali e aver registrato il valore più basso degli ultimi tre anni, come riporta Welt. Invariato il risultato dell’Spd, ferma al 15%, mentre i Verdi perdono un punto percentuale e sono all’11%.