Alternative fur Deutschland supera la Cdu/Csu nei sondaggi in Germania.

L'estrema destra difurè balzata in testa aiinper la prima volta. Secondo l'ultima rilevazione di Ipsos, riportata dal Guardian, sulle intenzioni di voto dei tedeschi, l'Afd ottiene il 25%, un punto in più rispetto ai vincitori delle elezioni, la Cdu/Csu, al 24%. La co-leader dell'Afd, Alice Weidel, commentando ilo ha detto che "i cittadini vogliono un cambiamento politico, non una coalizione business as usual tra Cdu/Csu e Spd". Proprio oggi potrebbe essere siglato il nuovo patto di governo con guidato dal leader della Cdu Merz.