Anteprima24.it - Alta Velocità Napoli-Bari, scavi completati. Il sottosegretario Ferrante: “Saranno rispettati tutti i tempi di esecuzione”

Tempo di lettura: 3 minuti“Un’opera ferroviaria che rivoluzionerà i collegamenti. Avrà un valore culturale immenso per le aree interne”. Ilalle Infrastrutture Tullio, parlando nel cantiere dei lavori della nuova tratta dell’Capacità ferroviaria tranel territorio di Telese Terme, ha descritto con queste parole l’evento dell’abbattimento in contemporanea dell’ultimo frammento di una delle gallerie realizzate proprio nella cittadina termale e un altro che si sarebbe realizzato ad alcuni chilometri di distanza in località Reventa nel territorio del Comune di Ponte alle porte di Benevento.Due diaframmi sono stati dunque abbattuti in questo mercoledì 9 aprile unendo così i due fronti di scavo. Presenti alla cerimonia a Telese Terme, con il, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Aldo Isi, e il commissario straordinario di Governo dell’opera, Roberto Pagone.