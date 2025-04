Lanazione.it - Alluvioni, l’incubo del futuro . Promossa la Protezione civile: "Ma basta costruzioni a rischio"

FIRENZE Per chi ha i capelli bianchi in testa quelli di metà marzo sono stati dei flashback di un incubo lontano ormai quasi sessant’anni, quelli cioè della disastrosa alluvione del 1966 che infradiciò fino alle ossa e piegò, senza però spezzarle, le ginocchia di Firenze e seminò morte e distruzione nel Valdarno, nella Piana e in tutta quella terra toscana che corre lungo i capricci dell’Arno. Per i più giovani un impatto choc su quello che la natura, rivoltandosi contro l’uomo, è in grado di fare in un pugno di ore. Nessuna vittima per fortuna negli eventi estremi del 14 marzo ma paura sì, tanta, e soprattutto danni giganteschi a Sesto Fiorentino, in Mugello e lungo i crinali della Valdisieve. Ecco perché ora è giusto fotografare il nuovo approccio dei toscani nei confronti di eventi così estremi.