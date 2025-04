All’esame della patente con l’aiutino | scoperti e denunciati Incastrati dallo strano atteggiamento durante il test

Como, 9 aprile 2025 – "Furbetti" dell'esame per la patente nuovamente in azione in Lombardia. La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà, per aver violato l'articolo 1 della Legge 475 del 1925, che sanziona chi fa uso o si appropria, in esami o concorsi, delle capacità altrui, un 43enne egiziano e un 29 marocchino, entrambi in regola con il soggiorno e residenti nella provincia. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, una volta giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell'esaminatore per il conseguimento del documento di guida. L'esaminatore ha spiegato che, una volta iniziato l'esame ha notato i due soggetti distratti e muovere le labbra come se stessero dialogando con qualcuno. Insospettito, anche dal fatto che i due provenissero dalla provincia di Milano, ha chiamato il 112 NUE per far intervenire la Polizia.

