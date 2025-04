Allenamento Juve è il solito McKennie show L’americano imita un compagno di squadra | siparietto prima della seduta di oggi – VIDEO

JuventusNews24Allenamento Juve, è il solito “McKennie show”. Il siparietto con il centrocampista americano sempre protagonista – VIDEOLa Juventus è tornata in campo questa mattina per preparare la prossima partita casalinga contro il Lecce. I bianconeri puntano al quarto posto in classifica, attualmente occupato dal Bologna di Italiano. siparietto prima della seduta, con il solito McKennie protagonista.???? pic.twitter.com/3FVLWVF5Cj— JuventusFC (@Juventusfc) April 9, 2025??? pic.twitter.com/NPKf7NcGuI— JuventusFC (@Juventusfc) April 9, 2025Queste le immagini prima della seduta e del riscaldamento dei bianconeri. McKennie imita Vlahovic e scatena i tifosi sui canali social del club.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Allenamento Juve, è il solito “McKennie show”. L’americano imita un compagno di squadra: siparietto prima della seduta di oggi – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, è il”. Ilcon il centrocampista americano sempre protagonista –Lantus è tornata in campo questa mattina per preparare la prossima partita casalinga contro il Lecce. I bianconeri puntano al quarto posto in classifica, attualmente occupato dal Bologna di Italiano., con ilprotagonista.???? pic.twitter.com/3FVLWVF5Cj—ntusFC (@ntusfc) April 9, 2025??? pic.twitter.com/NPKf7NcGuI—ntusFC (@ntusfc) April 9, 2025Queste le immaginie del riscaldamento dei bianconeri.Vlahovic e scatena i tifosi sui canali social del club.Leggi suntusnews24.com

