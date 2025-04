Allenamento Inter si torna al lavoro! Le ultime da Appiano Gentile

Allenamento Inter, si torna al lavoro! Le ultime da Appiano Gentile sui nerazzurri, in vista dei prossimi impegniDopo l'entusiasmante vittoria ottenuta ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l'Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari.Come riportato da Sky Sport, la squadra si è ritrovata già questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per una seduta di Allenamento leggera. Si è trattato del consueto lavoro di recupero post-partita, utile a smaltire le fatiche del match. A partire da domani, l'allenatore piacentino inizierà a preparare nei dettagli la prossima sfida, in programma sabato pomeriggio contro il Cagliari.

