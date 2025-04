Allenamento Atalanta tre giocatori sotto la lente prima dell’ok definitivo Le ultime da Zingonia

Allenamento Atalanta, chi riuscirà a recuperare contro il Bologna? Tre giocatori valutati al dettaglio prima dell'ok definitivo Novità molto importanti dal Centro Bortolotti di Zingonia: Kossounou, Posch e Toloi continuano a lavorare individualmente in campo. Recupero possibile per Atalanta Bologna? In vantaggio oggi il solo Rafael, Odlin e Stefan più verso il Milan, ma tutti .

