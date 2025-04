All’aeroporto Da Vinci un tableau dell’ultima cena firmato dal regista Linus Acosta.

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 9 aprile 2025- È stato inaugurato oggi presso il Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da, l’allestimento dell’opera audiovisiva “The Last Supper: The Living”, una suggestiva reinterpretazione visiva dell’“Ultima” di Leonardo da, firmata dalamericano Armondo.Un progetto fortemente voluto da ADR, che ha dedicato questo spazio non solo ai cittadini, ma anche ai milioni di viaggiatori in transito: un segno di accoglienza, bellezza e riflessione.L’evento ha visto la partecipazione di Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Rino Fisichella, del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Presidente di Adr, Vincenzo Nunziata del, il quale ha voluto collaborare per la realizzazione dell’opera, con le migliori maestranze italiane, nonché premi Oscar: Vittorio Storaro, direttore della fotografia, Dante Ferretti scenografo e Francesca Lo Schiavo set decorator.