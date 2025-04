Ilrestodelcarlino.it - "Alla Sentina purtroppo ancora tanto polistirolo"

È stata un successo la prima iniziativa del 2025 organizzata dal Circolo Legambiente ‘Lu Cucale’ di San Benedetto, nell’ambito del progetto ‘Plasticentro – Liberiamo i fiumi dplastica per #Salvamare’. L’evento, svoltosi domenica 6 aprile presso la spiaggia della Riserva Naturale, a poca distanza dfoce del fiume Tronto, ha visto la partecipazione di volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti e in attività di monitoraggio scientifico. Tantissimoraccolto: è questo uno dei dati più significativi emersi durante la mattinata, che ha evidenziato la persistente presenza di questo materiale altamente inquinante lungo il litorale, spesso proveniente da imbggi e attrezzature da pesca. La lotta aldisperso in natura è una battaglia che il circolo ‘Lu Cucale’ porta avanti da anni, attraverso iniziative di sensibilizzazione e progetti dedicati al suo recupero e corretto smaltimento.