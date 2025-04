Alla Penna torna la sagra del fagiolo zolfino | l' appuntamento 2025

Da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, Alla Penna, frazione del Comune di Terranuova Bracciolini, si terrà la 42ª edizione della sagra del fagiolo zolfino. Detto zolfino a causa del colore giallo pallido da ricordare appunto lo zolfo, questa varietà di fagiolo tipica della dorsale.

