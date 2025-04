It.insideover.com - Algeria e Mali ai ferri corti: rischio escalation

condividono oltre 1.300 km di confine che scorrono lungo le dune del Sahara. Si tratta di una delle tante linee tracciate sulla mappa in epoca coloniale che, fino a pochi mesi fa, non costituiva elemento di tensione nell’area. Algeri ha infatti sempre osservato da lontano le dinamiche interne al territorioano, attraversato da oltre un decennio dal conflitto tra il governo centrale di Bamako e i ribelli tuareg. Nel 2015, la capitale algerina ha anche ospitato la conferenza che ha sancito la tregua tra le parti in guerra nel. Il ruolo di mediatore ha evitato all’di veder allargare gli scontri al di qua delle proprie frontiere. Ma ora la situazione sta cambiando: tra accuse reciproche e chiusura dei rispettivi spazi aerei, la diffidenza tra i due Paesi africani sta aumentando di pari passo con le provocazioni.