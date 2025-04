Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini: “Grande Fratello torna a settembre. Edizione difficile per la pressione psicologica. Adesso ho solo bisogno di staccare la spina”

“Il”, aveva dettodurante i saluti finali dell’ultima puntata del reality. Nessun riferimento al suo futuro e alla conduzione della prossima stagione: “Non è stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamentehodila. Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro. Mi aspettano appuntamenti importanti che non hanno a che fare con la televisione, ma neanche a quelli voglio pensare”, ha spiegato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.“Questo non vuol dire che non farò più il programma o che sparisco dalla tv, ma hodi ritrovare me stesso. Tanto che ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”, ha aggiunto