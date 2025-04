Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia | spunta la pista del traffico di organi

Una pista inquietante dietro un delitto orribile, che ha sconvolto l'Italia intera. Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato trovato morto a Santa Marta, in Colombia. Il suo corpo è stato smembrato: solo la testa e le braccia sono state rinvenute, chiuse all'interno di una valigia abbandonata nei pressi dello stadio Sierra Nevada, nel quartiere Villa Betel. Il resto del cadavere è ancora oggetto di ricerca.La polizia Colombiana è riuscita a identificarlo grazie a un braccialetto che Coatti indossava al momento della scomparsa. A seguire il caso è anche l'Ambasciata italiana in loco, che sta fornendo assistenza alla famiglia e collaborando con le autorità locali.Alessandro si trovava in Sudamerica da gennaio per un lungo viaggio. Era arrivato a Santa Marta da turista e, secondo quanto riferito da fonti investigative, sabato sera era rientrato in hotel verso le 20, per poi uscire nuovamente alle 22.

