Alessandro Coatti media Colombia | Omicidio biologo resta un mistero

Omicidio di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso in Colombia, “resta un mistero“. La morte del ricercatore è “un caso atipico” per gli investigatori, scrivono i media Colombiani in merito alla scoperta del cadavere del biologo molecolare di 42 anni trovato fatto a pezzi in una valigia abbandonata in mezzo alla vegetazione nella zona di Bureche, nel nord del Paese.L’attivista per i diritti umani Norma Vera Salazar ha spiegato al giornale ‘El Tiempo’ che questo tipo di Omicidio efferato “viene utilizzato dalle bande per inviare messaggi di avvertimento, imporre paura e marcare il territorio“, tuttavia in questo caso specifico “non ci sono elementi che colleghino Coatti ad attività di narcotraffico o di criminalità organizzata”.Chi era Alessandro CoattiAlessandro Coatti, originario di Portomaggiore in provincia di Ferrara ma da molti anni residente all’estero, era un biologo italiano che ha lavorato per la Royal Society of Biology per otto anni, come responsabile delle politiche scientifiche. Lapresse.it - Alessandro Coatti, media Colombia: “Omicidio biologo resta un mistero” Leggi su Lapresse.it L’di, ilitaliano ucciso in, “un“. La morte del ricercatore è “un caso atipico” per gli investigatori, scrivono ini in merito alla scoperta del cadavere delmolecolare di 42 anni trovato fatto a pezzi in una valigia abbandonata in mezzo alla vegetazione nella zona di Bureche, nel nord del Paese.L’attivista per i diritti umani Norma Vera Salazar ha spiegato al giornale ‘El Tiempo’ che questo tipo diefferato “viene utilizzato dalle bande per inviare messaggi di avvertimento, imporre paura e marcare il territorio“, tuttavia in questo caso specifico “non ci sono elementi che colleghinoad attività di narcotraffico o di criminalità organizzata”.Chi era, originario di Portomaggiore in provincia di Ferrara ma da molti anni residente all’estero, era unitaliano che ha lavorato per la Royal Society of Biology per otto anni, come responsabile delle politiche scientifiche.

Chi era Alessandro Coatti, il ricercatore italiano fatto a pezzi in Colombia. Ucciso in Colombia, la casa della famiglia di Alessandro Coatti nel Ravennate. Colombia, il luogo in cui sarebbe stato ritrovato parte del corpo del biologo Alessandro Coatti. Colombia, il luogo in cui sono stati ritrovati i resti di Alessandro Coatti. Colombia, il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in una valigia. Il ricercatore Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Il corpo è stato fatto a pezzi. Ne parlano su altre fonti

Alessandro Coatti, chi era l'italiano ucciso in Colombia. I 10 anni a Londra, l'avventura in Sudamerica, l'orrore dopo la discoteca - Aveva 38 anni Alessandro Coatti, biologo molecolare italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia: la sua morte violenta è un mistero perché non si riescono davvero a capire i motivi ... (msn.com)

Alessandro Coatti trucidato in Colombia. Il padre lo seguiva su Google maps - Alessandro Coatti, 38 anni, ferrarese, fatto a pezzi: i resti trovati in una valigia. Era un ricercatore in biologia. Identificato dal braccialetto che indossava. Mistero sul movente dell’omicidio ... (quotidiano.net)

Ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: “Penso al traffico di organi” - Proseguono le indagini per tentare di far luce sull'omicidio del ricercatore Alessandro Coatti, 42 anni, ucciso e fatto a pezzi in Colombia ... (fanpage.it)