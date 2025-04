Alessandro Coatti fatto a pezzi e chiuso in un valigia in Colombia | il giallo del biologo italiano

Alessandro Coatti aveva 38 anni ed era un biologo italiano, l’uomo è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. . Alessandro Coatti fatto a pezzi e chiuso in un valigia in Colombia: il giallo del biologo italiano su Perizona.it Perizona.it - Alessandro Coatti fatto a pezzi e chiuso in un valigia in Colombia: il giallo del biologo italiano Leggi su Perizona.it aveva 38 anni ed era un, l’uomo è stato ucciso ein. .in unin: ildelsu Perizona.it

Alessandro Coatti morto in Colombia: il caso del biologo fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: "Penso al traffico di organi". Il biologo ucciso e fatto a pezzi in Colombia era cresciuto a Longastrino, dove vive ancora la famiglia. Omicidio Alessandro Coatti, corpo fatto a pezzi e ritrovato in più luoghi: ricompensa per chi ha informazioni. Lo zio di Alessandro Coatti, ucciso in Colombia: “Sognava di vivere in Sudamerica”. Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi, l'ultimo avvistamento su un taxi e la ricompensa per chi ha informazioni. Ne parlano su altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia: chi era l’italiano fatto a pezzi in discoteca - Alessandro Coatti, biologo italiano ucciso in Colombia, trovato smembrato a Santa Marta. Chi era davvero il brillante biologo molecolare italiano? (notizie.it)

Alessandro Coatti trucidato in Colombia. Il padre lo seguiva su Google maps - Alessandro Coatti, 38 anni, ferrarese, fatto a pezzi: i resti trovati in una valigia. Era un ricercatore in biologia. Identificato dal braccialetto che indossava. Mistero sul movente dell’omicidio ... (quotidiano.net)

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, trovati solo testa e braccia: aperta un'indagine. Lo zio: «Voleva vivere là, era andato a vedere com'è» - Alessandro Coatti sognava il Sudamerica. Voleva trasferirsi e portare avanti il suo lavoro di biologo. Ma la sua storia si è trasformata in incubo. (msn.com)