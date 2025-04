Alcione-Feralpisalò | dove vederla orario e probabili formazioni

Alcione-Feralpisalò: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Arena Civica Gianni Brera di Milano si giocherà la gara valevole per la 36ª giornata di Serie C tra Alcione-Feralpisalò. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . Calcionews24.com - Alcione-Feralpisalò: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi su Calcionews24.com All’Arena Civica Gianni Brera andrà in scena la sfida di Serie C: le ultime diconvedere il match in tv All’Arena Civica Gianni Brera di Milano si giocherà la gara valevole per la 36ª giornata di Serie C tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. .

FeralpiSalò-Alcione 1-1: gol e highlights

