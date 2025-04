Alcaraz-Cerundolo oggi in tv ATP Montecarlo 2025 | orario ordine di gioco partite precedenti

Dopo un deludente Sunshine Double americano (semifinale a Indian Wells, subito eliminato a Miami), comincia oggi il cammino di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montecarlo 2025. Si tratta del debutto stagionale ufficiale sulla terra battuta per il tennista spagnolo, che deve sfidare al secondo turno (aveva un bye al primo) l'ostico argentino Francisco Cerundolo. I precedenti a livello ATP sorridono al 21enne murciano, numero tre al mondo e seconda testa di serie del seeding monegasco, che si è imposto in entrambi gli scontri diretti (disputati però su superfici veloci) con Cerundolo vincendo in due set sia al Queen's nel 2024 che poche settimane fa nei quarti di Indian Wells. Vedremo se il 26enne sudamericano, n.22 della classifica mondiale, saprà mettere in difficoltà Alcaraz sul rosso rendendo ancor più aperta ed imprevedibile la corsa al titolo (dopo la sconfitta di Zverev con Berrettini).

