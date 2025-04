Alberto Stasi la procura contro la semilibertà Smentito il suo avvocato | guai per l’intervista alle Iene non autorizzata – Il video

procura generale di Milano ha chiesto di negare la semilibertà per Alberto Stasi. La richiesta di «rigetto» è stata fatta dalla sostituta pg Valeria Marino nell'udienza a porte chiuse davanti al tribunale di Sorveglianza. Fonti giudiziarie citate dall'Ansa smentiscono quindi quanto riferito a fine udienza dal difensore di Stasi, che aveva parlato di un parere «parzialmente positivo» da parte della procura. La procura ha poi chiesto «in subordine» un rinvio del procedimento per valutare le «circostanze» dell'ultima intervista di Stati alle Iene, non autorizzata. Il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi non era in aula oggi a Milano per l'udienza davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza, che si sono riservati sulla decisione che dovrebbe arrivare entro cinque giorni.

