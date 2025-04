Liberoquotidiano.it - Alberto Stasi fregato da "Le Iene"? Clamoroso, cosa c'è dietro il "no" alla semilibertà

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un nuovo capitolo si apre nel lungo e complesso processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007.prima udienza dell'incidente probatorio, la Procura di Pavia ha chiesto la sostituzione del genetista Emiliano Giardina, scelto come consulente terzo dgip Daniela Garlaschelli. Giardina, noto per aver decifrato l'identità di "Ignoto 1" nel caso di Yara Gambirasio, era stato incaricato di analizzare, in contraddittorio tra le parti, le tracce di Dna maschile rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi. Il suo compito avrebbe incluso anche l'esame di altri reperti biologici mai analizzati prima, da confrontare con i profili genetici di Andrea Sempio (di nuovo sotto inchiesta per l'omicidio), die degli uomini vicinifamiglia Poggi o frequentatori abituali della villetta.