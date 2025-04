Alberto Stasi e la semilibertà dalla procura parzialmente positivo Colpa dell’intervista alle Iene non autorizzata

positivo, ma con riserve, quello espresso dalla procura generale di Milano sulla richiesta di semilibertà da parte di Alberto Stasi. Il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi non era in aula oggi a Milano per l'udienza davanti ai giudici del tribunale di Sorveglianza, che si sono riservati sulla decisione che dovrebbe arrivare entro cinque giorni.L'intervista alle Iene di Stasi non autorizzataIl parere «parzialmente positivo» da parte della sostituta procuratrice generale di Milano, Valeria Marino, è legato all'ultima intervista televisiva rilasciata da Stasi. Quella dello scorso 30 marzo alle Iene «non era autorizzata». Stasi ha rilasciato l'intervista in un giorno di permesso. Ma alla direzione carceraria di Bollate non ha chiesto l'autorizzazione per rilasciare l'intervista.

