Lettera43.it - Alberto Stasi, dalla procura di Milano parere parzialmente positivo alla semilibertà

Leggi su Lettera43.it

Ladiha espresso un» sulla richiesta didi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, nell’udienza davanti ai giudici della sorveglianza. Un, in sostanza, ma con riserve su alcuni aspetti. Tra questi ci sarebbe l’ultima apparizione televisiva di, ovvero l’intervista trasmessa da Le Iene il 30 marzo. Per rilasciarla, l’uomo non avrebbe chiesto l’autorizzazionedirezione del carcere, pur avendola comunque registrata durante un giorno di permesso autorizzato. La decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni.A Pavia l’udienza sull’incidente probatorio dell’inchiesta su Andrea Sempionon si è presentato in udienza e per lui ha parlato l’avvocato Glauco Gasperini, sostituto processuale dei legali di fiducia Giada Boccellari e Antonio De Rensis impegnati al tribunale di Pavia per l’udienza sull’incidente probatorio dell’inchiesta su Andrea Sempio, il nuovo indagato nel delitto di Garlasco.