Ilfattoquotidiano.it - Albania, il governo ci riprova: domani i primi trasferimenti di migranti dall’Italia al centro di Gjader

Ildi Giorgia Meloni ci. Sono attesideialdiin, convertito da un decreto delitaliano indi permanenza per il rimpatrio. La notizia è stata riferita all’Ansa da fonti portuali albanesi. Verso le 15 una nave con a bordo 15, partita da Brindisi, dovrebbe raggiungere il porto di Shengjin. In serata, verso le 19, è attesa una seconda nave, con altri 25. In tutto quindi si tratterebbe di una quarantina di persone, pari all’attuale capienza del Cpr allestito all’interno del campo di.Dopo i flop deidiretti disoccorsi in mare e poi trasferiti alalbanese, un decreto delha infatti modificato un articolo della legge di ratifica del Protocollo Italia-: in questo modo è stato deciso di aprire le porte delalbanese diagli irregolari presenti in Italia in attesa di rimpatrio, compresi quelli già trattenuti in uno dei cpr italiani.