Bergamonews.it - Al via la prima International Landscape School: formazione avanzata sul paesaggio, tra teoria e territorio

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dal 9 al 12 aprile, Bergamo ospita laedizione della, iniziativa di Altaorganizzata dall’Università degli studi di Bergamo nell’ambito del Dottorato inStudies for Global and Local Challenges. Il programma riunisce dottorandi e studiosi italiani e stranieri per riflettere sulle trasformazioni delin relazione ai cambiamenti climatici, alla mobilità e alle transizioni globali. La scuola inaugura simbolicamente la nuova sede del Dottorato presso il complesso di Astino, affiancando momenti teorici a workshop sul campo. Al centro dell’esperienza didattica vi sono tre aree della provincia bergamasca: la Valle di Astino, premiata dal Consiglio d’Europa, ilperiurbano interessato dalla Strategia Leader del Gal delle Colline bergamasche e la Valle di Scalve, con il suo patrimonio di archeologia industriale.