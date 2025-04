Dilei.it - Al Salone del Mobile 2025, Budri reinventa il marmo tra luce e materia

, fondata nel 1960 a Mirandola, è un’azienda italiana rinomata a livello internazionale per l’eccellenza nella lavorazione su misura di marmi, onici e pietre semipreziose. La sua maestria nel trasformare la pietra naturale in opere uniche le è valsa il titolo di “Alta Sartoria del”. Con spirito visionario e una cura del dettaglio fuori dal comune,reinterpreta ili lapidei in creazioni dal fascino straordinario, dando nuova vita alla pietra e rendendola emozione tangibile.Geodie White Quartz, il geode diincastonato nel travertinoUn esempio emblematico della capacità didire ilè il side table Geodie White Quartz, della collezione Geodies disegnata da Patricia Urquiola. Questo tavolino one of a kind in travertino si presenta con una forma rigorosa a “T” che racchiude al suo interno un vero tesoro naturale: un grande geode di quarzo bianco dalle sfumature lattiginose.