Foggiatoday.it - Al Riplay Club si balla la disco music degli anni Novanta con Regina

Leggi su Foggiatoday.it

Una notte all’insegna delle hit che hanno fatto la storia della. Sarà quella di sabato 12 aprile al Replaydi Foggia. A farre sarà, icona dance e interprete di successi internazionali come ‘Day by Day’ e ‘Killing Me Softly’. Il live inizierà alle.