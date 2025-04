Al Palazzo del Ridotto in esposizione Formarte la mostra delle scuole d' infanzia cesenati

Palazzo del Ridotto ospita la mostra "Formarte, forme d’arte all’infanzia", l'esposizione composta da 69 stampe fotografiche e manufatti realizzati dagli studenti cesenati di nove scuole dell'infanzia. L'iniziativa, ideata dal Centro Studi Servizi Educativi. Cesenatoday.it - Al Palazzo del Ridotto in esposizione "Formarte", la mostra delle scuole d'infanzia cesenati Leggi su Cesenatoday.it Dal 10 e fino al 16 aprile ildelospita la, forme d’arte all’", l'composta da 69 stampe fotografiche e manufatti realizzati dagli studentidi novedell'. L'iniziativa, ideata dal Centro Studi Servizi Educativi.

Al Palazzo del Ridotto in esposizione "Formarte", la mostra delle scuole d'infanzia cesenati. Opere realizzate dai bambini in mostra al palazzo del Ridotto. Brescia, 8 marzo: ingresso a costo ridotto per le donne alla mostra "la Belle Epoque". Mostra del Disco e Palazzo del Fumetto biglietto convenzionato. Baj chez Baj a Palazzo Reale: ingresso ridotto per i Soci. ‘CARAVAGGIO 2025‘ in mostra a Palazzo Barberini -. Ne parlano su altre fonti

Opere realizzate dai bambini in mostra al palazzo del Ridotto - Questi ultimi non vengono usati da noi per una profilazione pubblicitaria, bensì esclusivamente a fini statistici. (corrierecesenate.it)

New Balance. Saxorchestra al Palazzo del Ridotto - Oggi alle 17 Cesena alla Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto è in programma il concerto ... dalla musica classica al jazz, dalla tradizione folkloristica alle colonne sonore cinematografiche. (msn.com)