Aiuto legale al personale sanitario e sociosanitario vittime di violenza La legge inizia il suo iter in Regione

legge per la modifica della legge regionale riguardante l’organizzazione del servizio sanitario regionale allo scopo di rafforzare. Anconatoday.it - Aiuto legale al personale sanitario e sociosanitario vittime di violenza. La legge inizia il suo iter in Regione Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Come annunciato recentemente nell’Aula del Consiglio regionale, consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti ha depositato una proposta diper la modifica dellaregionale riguardante l’organizzazione del servizioregionale allo scopo di rafforzare.

Aiuto legale al personale sanitario e sociosanitario vittime di violenza. La legge inizia il suo iter in Regione. Nasce il primo sportello di assistenza per i militari: "Un punto di riferimento per supporto legale, previdenziale e tutela dei diritti". ANCI Risponde. Il rimborso delle spese legali in difesa di un procedimento disciplinare. Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia. I Centri Antiviolenza di D.i.Re. Trattamento economico degli assistenti amministrativi transitati nell’area di Funzionario Elevata qualificazione DSGA, le istruzioni del Ministero. Ne parlano su altre fonti

Aggressioni al personale. Asl obbligate ad offrire assistenza legale, sanitaria ed economica alle vittime. La proposta FdI in Lombardia - LA PROPOSTA DI LEGGE 22 MAR - Le Aziende sanitarie ospedaliere “sono tenute a garantire assistenza legale ai dipendenti ... che “le assenze del personale dipendente e degli operatori di ... (quotidianosanita.it)

Separazione personale dei coniugi - La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello "psicologico", dato che, pur non essendoci divieti al ... (studiocataldi.it)

Richieste d’aiuto in aumento. Serve personale - "Obiettivo sicurezza", super-lavoro per la polizia locale a Pioltello: 37 richieste di aiuto al giorno, aumentate di 500 in un anno (in tutto sono 13mila 700), e quasi 6mila interventi in 12 mesi. (msn.com)