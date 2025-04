Agricoltura bando da 35 milioni per i ristori alle aziende danneggiate dalla siccità

dalla siccità via libera a ristori per 35 milioni. La Regione Siciliana dà attuazione, per il 2025, agli interventi previsti nel Programma di sviluppo rurale 2014-2022 per aiutare le aziende che hanno subito danni a causa degli eventi di severa siccità verificatisi nel 2024.

