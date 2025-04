Aggressione all’arbitro 19enne | per la squadra RSC Riposto esclusione dal campionato e squalifiche fino al 2030

esclusione della squadra dal campionato, ammenda di 500 euro e squalifiche fino al 2030. Questa è stata la decisione del Giudice Sportivo dopo i vergognosi fatti avvenuti nei tempi supplementari della partita di calci tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, valido per il campionato Under 17 provinciale siciliano, quando diversi giocatori e membri dello staff tecnico del Riposto hanno aggredito l’arbitro dell’incontro, un 19enne che hanno colpito alla nuca con una bandierina e riempito di calci e pugni.I video apparsi sui social sono diventati un elemento chiave per permettere ai carabinieri di identificare i responsabili. Nell’impianto di Torre Archirafi, che doveva essere chiuso al pubblico per l’inagibilità delle tribune, il direttore di gara Diego Alfonzetti è stato infatti aggredito dai presenti sul terreno di gioco prima di essere salvato da Maurizio Anastasi, allenatore del Riposto. Ilfattoquotidiano.it - Aggressione all’arbitro 19enne: per la squadra RSC Riposto esclusione dal campionato e squalifiche fino al 2030 Leggi su Ilfattoquotidiano.it delladal, ammenda di 500 euro eal. Questa è stata la decisione del Giudice Sportivo dopo i vergognosi fatti avvenuti nei tempi supplementari della partita di calci tra Russo Sebastiano Calcioe Pedara, valido per ilUnder 17 provinciale siciliano, quando diversi giocatori e membri dello staff tecnico delhanno aggredito l’arbitro dell’incontro, unche hanno colpito alla nuca con una bandierina e riempito di calci e pugni.I video apparsi sui social sono diventati un elemento chiave per permettere ai carabinieri di identificare i responsabili. Nell’impianto di Torre Archirafi, che doveva essere chiuso al pubblico per l’inagibilità delle tribune, il direttore di gara Diego Alfonzetti è stato infatti aggredito dai presenti sul terreno di gioco prima di essere salvato da Maurizio Anastasi, allenatore del

Aggressione all’arbitro 19enne: per la squadra RSC Riposto esclusione dal campionato e squalifiche fino al 2030 - Esclusione della squadra dal campionato, ammenda di 500 euro e squalifiche fino al 2030. Questa è stata la decisione del Giudice Sportivo dopo i vergognosi fatti avvenuti nei tempi supplementari della ... (ilfattoquotidiano.it)

Arbitro aggredito in Sicilia nei playoff U17 con calci e pugni: Riposto esclusa dal campionato e squalifiche fino al 2030 - L'arbitro di una gara U17 in Sicilia era stato aggredito dai tesserati del Riposto, squadra ora esclusa dalla competizione: squalifiche per 11 tra dirigenti e giocatori, alcuni fino al 2030 ... (sport.virgilio.it)

Brutale aggressione all’arbitro: Riposto esclusa dal campionato, squalifiche fino al 2030! - La decisione del giudice sportivo dopo il vergognoso finale di una partita di playoff in Sicilia, con vittima un direttore di gara 19enne ... (corrieredellosport.it)