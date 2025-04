Triesteprima.it - Aggressione al giornalista di Telequattro: condannato a tre mesi manifestante No Green Pass

TRIESTE - I due imputati non chiedono scusa e si va a processo: viene cosìa tredi reclusione unNo, mentre l’altra viene assolta. Si è tenuto oggi il processo per violenza privata in concorso nei confronti deldiGianluca Paladin e.