Aggressione a scopo di rapina; coltellate ad un uomo per rubargli 280 euro… I Carabinieri individuano il colpevole ha appena 18 anni denunciato E’ successo a Cori

rapina violenta consumata nella notte del 7 aprile a Cori, in provincia di Latina, ha portato alla denuncia di un giovane appena diciottenne, di nazionalità tunisina e residente nel comune lepino. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della locale Stazione, il ragazzo avrebbe preso parte a un’Aggressione culminata nel ferimento di un uomo con un’arma da taglio.La vittima, un cittadino originario del Bangladesh, è stata colpita alla gamba sinistra con un coltello e rapinata di 280 euro in contanti.L’indagine parte dalla denuncia della vittimaLa segnalazione è partita dalla querela presentata dalla persona ferita, che ha raccontato ai militari i dettagli dell’Aggressione. Le indagini immediate condotte dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi utili all’identificazione di uno dei presunti responsabili, individuato proprio nel diciottenne. Dayitalianews.com - Aggressione a scopo di rapina; coltellate ad un uomo per rubargli 280 euro… I Carabinieri individuano il colpevole, ha appena 18 anni, denunciato. E’ successo a Cori Leggi su Dayitalianews.com Unaviolenta consumata nella notte del 7 aprile a, in provincia di Latina, ha portato alla denuncia di un giovanediciottenne, di nazionalità tunisina e residente nel comune lepino. Secondo quanto ricostruito daidella locale Stazione, il ragazzo avrebbe preso parte a un’culminata nel ferimento di uncon un’arma da taglio.La vittima, un cittadino originario del Bangladesh, è stata colpita alla gamba sinistra con un coltello eta di 280 euro in contanti.L’indagine parte dalla denuncia della vittimaLa segnalazione è partita dalla querela presentata dalla persona ferita, che ha raccontato ai militari i dettagli dell’. Le indagini immediate condotte daihanno permesso di raccogliere elementi utili all’identificazione di uno dei presunti responsabili, individuato proprio nel diciottenne.

Tunisino rapina una ragazza in un parco pubblico a Roma e tira fuori il coltello: i passanti lo accerchiano e lo fanno arrestare - Grave episodio di aggressione a Roma, in zona Montesacro. Un rapinatore, che si aggirava in un parco pubblico, ha ferito una ragazza per rapina. Ma alcuni passanti l'hanno accerchiato ... (ilmessaggero.it)

Pestato in centro, il branco attacca ancora - La violenza esplode in corso Campi: vittima un cremonese. Spinto a terra e preso a calci da tre sconosciuti che non trovano il denaro e si allontanano ... (laprovinciacr.it)

Torre Annunziata. Aggredirono e rapinarono ambulante: il giudice concede i domiciliari - Si tratta di Luca Jovanovic, 21enne di Torre Annunziata, e Gennaro Ben Lahmidi, 29enne di Boscotrecase, che a gennaio scorso, in piena notte, aggredirono e terrorizzarono la vittima, a cui furono ... (lostrillone.tv)