Agenti immobiliari Aniello Salvati rimane alla guida di Fimaa della provincia di Rimini

Aniello Salvati rimane alla guida della Fimaa-Confcommercio della provincia di Rimini. Così ha deciso il consiglio direttivo della federazione dei mediatori e Agenti d’affari di Rimini, che ha votato all’unanimità nel ruolo di presidente il titolare dell’agenzia immobiliare Tecnohouse. Confermati. Riminitoday.it - Agenti immobiliari, Aniello Salvati rimane alla guida di Fimaa della provincia di Rimini Leggi su Riminitoday.it -Confcommerciodi. Così ha deciso il consiglio direttivofederazione dei mediatori ed’affari di, che ha votato all’unanimità nel ruolo di presidente il titolare dell’agenzia immobiliare Tecnohouse. Confermati.

Agenti immobiliari, Aniello Salvati rimane alla guida di Fimaa della provincia di Rimini. Rimini, Salvati rimane la guida degli mediatori immobiliari della Confcommercio. FIMAA Rimini: Aniello Salvati confermato alla presidenza. Ne parlano su altre fonti

FIMAA Rimini: Aniello Salvati confermato alla presidenza - Aniello Salvati rimane alla guida della FIMAA-Confcommercio della provincia di Rimini. Così ha deciso il consiglio direttivo della federazione dei mediatori e agenti d’affari di Rimini, che ha votato ... (chiamamicitta.it)

Agenti immobiliari, 'pochi affitti, non pubblichiamo annunci' - Così Roberto Nale, vicepresidente Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) Valle d'Aosta e delegato dell'Osservatorio mercato immobiliare (Omi), durante la conferenza stampa ... (msn.com)

Agenti immobiliari, 'proposte d'affitto prese d'assalto, non le pubblichiamo più' - La domanda di case in affitto ad Aosta "rimane sostenuta specialmente tra le categorie economiche più fragili" tant'è che come "agenti immobiliari, confrontandoci tra di noi, siamo tutti ... (ansa.it)