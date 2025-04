Agenti accerchiati da 30 pusher al Quarticciolo | sequestrate caramelle di crack

accerchiati dai pusher al Quarticciolo. Non una novità purtroppo per gli Agenti di polizia in cerca di spacciatori e droga nel quartiere della periferia est della Capitale dove il consiglio dei Ministri al dato il via libera al Piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e di. Romatoday.it - Agenti accerchiati da 30 pusher al Quarticciolo: sequestrate caramelle di crack Leggi su Romatoday.it daial. Non una novità purtroppo per glidi polizia in cerca di spacciatori e droga nel quartiere della periferia est della Capitale dove il consiglio dei Ministri al dato il via libera al Piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e di.

